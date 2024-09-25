Ученые установили, кем был загадочный «всадник» в свинцовом гробу под Нотр-Дамом

Ученые узнали, кому именно принадлежит тело, найденное под обгоревшим собором Нотр-Дам в Париже. Загадочный «всадник» оказался поэтом эпохи Ренессанса, сообщает газета «Известия» .

Тело мужчины было обнаружено в свинцовом гробу возле могилы священника Антуана де ла Порта. Поэта звали Жоашен дю Белле. На момент смерти ему было 37 лет.

Ученые провели анализ и выяснили, что стихотворец эпохи Ренессанса страдал от туберкулеза костей и хронического менингита. Кроме того, он был опытным всадником, поэтому ученые дали ему соответствующее прозвище.

Предположение, что тело принадлежит именно Жоашену дю Белле, сделал профессор антропологии Эрик Крубези. Он сопоставил некоторые признаки с биографией поэта, и они совпали.

Например, тот часто писал о своих путешествиях, в том числе поездке верхом из Парижа в Рим. При этом поэт страдал от таких же болезней.

Однако некоторые ученые не придерживаются версии Крубези. Они полагают, что мужчина, чьи останки были найдены под собором, вырос не в Анжу, как дю Белле, а в Париже или Лионе.

При этом большинство экспертов считает, что возраст и заболевания найденного тела являются весомыми доказательствами того, что оно принадлежит поэту.

Ранее в Перу нашли останки трех вымерших мастодонтов возрастом не менее 11 тыс. лет. Один из скелетов был практически целым.