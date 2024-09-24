В Перу нашли останки трех вымерших мастодонтов возрастом не менее 11 тыс лет
Археологи нашли в Перу останки трех вымерших мастодонтов. Возраст млекопитающих не менее 11 тыс. лет, сообщает газета «Известия».
При этом один из скелетов обнаружили практически целым. Раскопки продолжаются, археологи надеются найти образцы, которые помогут понять, как древние животные попали в регион.
Ученые предполагают, что млекопитающие эмигрировали из Северной Америки. На это могло повлиять изменение климата.
Ранее в Польше нашли могилу обезглавленного «ребенка-вампира». Захоронение датировано XIII веком. Останки мальчика без головы были помечены столбами по направлению к востоку и западу.