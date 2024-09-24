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В Перу нашли останки трех вымерших мастодонтов возрастом не менее 11 тыс лет

Археологи нашли в Перу останки трех вымерших мастодонтов. Возраст млекопитающих не менее 11 тыс. лет, сообщает газета «Известия» .

При этом один из скелетов обнаружили практически целым. Раскопки продолжаются, археологи надеются найти образцы, которые помогут понять, как древние животные попали в регион.

Ученые предполагают, что млекопитающие эмигрировали из Северной Америки. На это могло повлиять изменение климата.

Ранее в Польше нашли могилу обезглавленного «ребенка-вампира». Захоронение датировано XIII веком. Останки мальчика без головы были помечены столбами по направлению к востоку и западу.