Daily Mail: останки обезглавленного «ребенка-вампира» нашли в Польше

Во время раскопок в польском городе Хелм в епископском саду обнаружили необычную могилу. Останки мальчика без головы были помечены столбами по направлению к востоку и западу. Рядом находились кости другого ребенка, но они выглядели обычно.

По словам археологов, в то время местные жители защищались от вампиров. Об этом говорит и подобное расположение останков. Тело обезглавливали, клали в могилу на живот и обкладывали камнями. Вампиров считали причиной внезапной смерти людей.

Ранее археологи в Татарстане завершили раскопки могильника первобытных людей. Обнаруженные в нем погребения оказались древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет.