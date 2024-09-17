В Татарстане обнаружили погребения, которые древнее египетских пирамид

Археологи в Татарстане завершили раскопки могильника первобытных людей. Обнаруженные в нем погребения оказались древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет, сообщает РИА Новости .

Археологи завершили раскопки «Новобиксинтеевского могильника» на территории Мензелинского района, который был обнаружен в 2023 году. Отмечается, что его могли создать в период с 4500 по 4000 годы до н. э.

Во время работ ученые обнаружили 9 погребений первобытных людей каменного века. В них также лежали каменные наконечники стрел, украшения из зубов зверей и подвески из камня.

По данным археологов, найденное захоронение первобытных людей древнее, чем египетские пирамиды. Оно появилось на более чем полторы тысячи лет раньше. Точный возраст находки ученые скажут после проведенного анализа образцов.

Ранее археологи нашли уникальные берестяные грамоты в Якутске. Они написаны чернилами скорописью XVII века.