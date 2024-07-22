Археологи нашли уникальные берестяные грамоты в Якутске

Во время раскопок в Якутске археологи обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века. Это первая подобная находка на Дальнем Востоке, сообщил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«На пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что якутские грамоты написаны чернилами скорописью XVII века и могут относиться к утраченному в ходе пожара архиву воеводской канцелярии. На сегодняшний день археологи нашли 9 грамот, пока удалось прочитать лишь первый фрагмент.

Глава региона добавил, что необходимо сохранить берестяные грамоты в исконном виде, так как это уникальная и сенсационная находка, имеющая огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения.

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