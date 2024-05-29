В России при строительстве дороги Р-217 «Кавказ» нашли древние захоронения

Захоронения возрастом более 4 тыс лет нашли при строительстве дороги Р-217 в РФ

В дагестанском Хасавюрте во время строительства федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» нашли захоронения, возраст которых превышает 4 тысячи лет, сообщает РЕН ТВ .

«Под городом Хасавюртом обнаружено большое количество объектов археологии, некоторые из которых попали в зону строительства. С целью сохранения исторического и культурного наследия народов России перед началом дорожных работ археологи проведут раскопки древних курганов и поселений», — заявил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

В настоящее время специалистам удалось изучить лишь один курган, который построили примерно 4,5 тысячи лет назад над погребением знатного человека. В обширной могиле нашли предметы роскоши того времени — бронзовый нож и три глиняных сосуда.

Ранее на Кубани при археологических работах обнаружили редкие артефакты. Следы древней цивилизации нашли в зоне строительства нефтепровода «Транснефти».