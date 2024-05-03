Археологи нашли редкие артефакты при раскопках на Кубани

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Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили редкие предметы в ходе раскопок на хуторе Шептальский (Краснодарский край). Артефакты нашли в зоне строительства нефтепровода «Транснефти», где несколько лет назад выявили древнее поселение, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева рассказала, что найденные памятники древности ждет обработка. После этого находки, вероятнее всего, передадут в один из краснодарских музеев.

«Важно отметить, что артефакты были обнаружены в результате предварительных археологических разведок. Они крайне важны», — подчеркнула Соловьева.

Из всех найденных на Кубани артефактов выделили 254 предмета, имеющих музейное значение.