Археологи нашли редкие артефакты при раскопках на Кубани
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Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили редкие предметы в ходе раскопок на хуторе Шептальский (Краснодарский край). Артефакты нашли в зоне строительства нефтепровода «Транснефти», где несколько лет назад выявили древнее поселение, сообщает газета «Петербургский дневник».
Директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева рассказала, что найденные памятники древности ждет обработка. После этого находки, вероятнее всего, передадут в один из краснодарских музеев.
«Важно отметить, что артефакты были обнаружены в результате предварительных археологических разведок. Они крайне важны», — подчеркнула Соловьева.
Из всех найденных на Кубани артефактов выделили 254 предмета, имеющих музейное значение.