Выпрашивал деньги и сломал нос: мужчина напал на пассажирку в метро Москвы

Мужчина пристал к пассажирке московского метро, пытаясь выпросить у нее деньги. После отказа он сломал ей нос, сообщает «112» .

Инцидент произошел 3 февраля на одной из станций. К пассажирке подошел мужчина и начал просить деньги. Когда девушка отказала, неадекват выругался матом и оскорбил девушку.

Пассажирка решила снять все происходящее на видео. Мужчина попытался выхватить у нее телефон, а затем ударил пострадавшую по носу, сломав его. Девушке понадобилась медицинская помощь. После случившегося она написала заявление в полицию.

По словам пассажирки, незадолго до инцидента этот мужчина также оскорбил и другую прохожую.

Ранее в Москве суд арестовал мужчину, который трогал девочку в метро за попу. На извращенца составили протокол о нарушении общественного порядка, сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам.

