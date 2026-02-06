сегодня в 14:23

В Москве суд арестовал мужчину, который трогал девочку в метро за попу

Дорогомиловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности Тимура Х., который приставал к несовершеннолетней девочке в метрополитене, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Установлено, что 2 февраля мужчина приставал к несовершеннолетней девушке и прикоснулся к ее ягодицам в переходе станции метро «Славянский бульвар».

В отношении Тимура Х. составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка, сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам).

Столичный суд признал мужчину виновным н назначил наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.

Ранее в Чите мужчина приставал к 10-летним девочкам с просьбой потрогать попу и грудь. В полицию обратилась мать одной из школьниц.

