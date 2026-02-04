«За попу, грудь потрогаю и уеду»: читинец пристал на улице к 10-летним школьницам

Мужчина в Чите приставал к 10-летним девочкам с просьбой потрогать попу и грудь

Мужчина в Чите в Забайкальском крае спросил у двух 10-летних девочек на улице, можно ли потрогать их за грудь и попу. На него пожаловалась в полицию мать одной из школьниц, сообщает chita.ru .

Инцидент произошел в октябре 2025 года примерно в 13:00. Дети направлялись в школу № 32, на улице Новобульварной к ним подъехал незнакомец на взятом в аренду самокате.

«Девочки, можно вас за попу или грудь потрогаю и уеду?» — спросил мужчина.

Школьницы ответили отрицательно, тогда гражданин скрылся.

Полицейские нашли и опросили мужчину. Правоохранителям он заявил, что хотел пошутить. Причину своих действий не назвал. Также мужчина пообещал больше так не делать.

Возбуждать уголовное дело правоохранители не стали — проверка не нашла признаков преступления. После инцидента мужчину снова видели у школы.

