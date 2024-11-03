Выплату за информацию о пропавшем коте Барсике в Перми подняли до 100 тыс рублей

Вознаграждение за информацию о местонахождении кота-бизнесмена из Перми подняли с 75 до 100 тыс. рублей. Питомец убежал в ночь 1 ноября из дома в микрорайоне Висим, сообщает SHOT .

Владельцем первого в стране кота-бизнесмена является Василий Кучумов, который готов заплатить за любую информацию о своем питомце. В городе прошел сильный снег, а в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. Хозяин переживает, что Барсик может замерзнуть на улице.

Барсик обрел широкую популярность в 2016 году, когда был официально устроен на работу в одну из местных строительных компаний. Кот ездил по квартирам и вел страницы в соцсетях. При этом у Барсик были персональное рабочее место, личный водитель и зарплата в 33 тыс. рублей.

Позднее первый в России официально трудоустроенный кот занял должность директора магазина и кофейни.