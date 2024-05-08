Выпавшие из грузовика кирпичи «бомбили» автобус у Нижнего Новгорода

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В Нижегородской области люди пострадали после падения кирпичей на автобус

В городе Бор Нижегородской области у грузовика вывалилась пачка кирпичей, пока транспорт следовал по дороге. Выпавшие стройматериалы угодили в движущийся позади микроавтобус, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госинспекции труда.

Происшествие случилось утром среды, 8 мая. Грузовик следовал по объездной дороге Бора, в окрестностях канатной дороги. В один момент из кузова вылетели кирпичи, которые попали в соседний автобус.

В результате случившегося пострадали два человека — водитель микроавтобуса и пассажир. Прочие обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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