Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 12:55

Выпавшая с 10 этажа малышка скончалась в больнице в Москве

Маленькая девочка, выпавшая из окна 10 этажа в столице, скончалась в больнице, несмотря на оказанную медпомощь, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее с 10 этажа дома 85А по улице Удальцова в столице упал малыш. Ребенка нашли на козырьке подъезда.

Предварительно, девочка ненадолго осталась без присмотра и выпала из окна квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.

