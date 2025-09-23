Малыш упал с 10 этажа на козырек подъезда на западе столицы и выжил
С 10 этажа дома 85А по улице Удальцова в столице упал малыш, ребенок рухнул на козырек подъезда, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.
Пожарные нашли малыша на козырьке. Пострадавшего уложили на спинальный щит, спустили с козырька на землю, а затем передали медикам.
Как написало РЕН ТВ, выжившему ребенку 3 года.
Ранее 18-летняя девушка решила сбежать из квартиры на проспекте Маршала Жукова в Москве через окно после ссоры с парнем. Она сорвалась и упала.
