Москвичка хотела сбежать от парня через окно по канату из ткани, но сорвалась

сегодня в 16:40

Девушка сорвалась, пытаясь сбежать через окно после ссоры с бойфрендом в Москве

18-летняя девушка решила сбежать из квартиры на проспекте Маршала Жукова в Москве через окно после ссоры с парнем. Она сорвалась и упала, сообщает « МК: срочные новости ».

Девушка пыталась вылезти из квартиры, находящейся на 3 этаже. Она связала импровизированный канат из ткани и начала спускаться по нему.

По неизвестной причине девушка сорвалась и упала на землю. После случившегося она отправилась в больницу.

Ранее из окна 6 этажа одного из домов в Санкт-Петербурге выпали женщина с годовалым ребенком.

