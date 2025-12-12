Вынесли за ноги на улицу: «разнос» бьюти-салона закончился для блогерши избиением

Блогершу из Нижнего Новгорода избили в салоне красоты и вынесли за ноги на улицу

На бьюти-блогершу из Нижнего Новгорода Марину Ильину напали в салоне красоты, владелицу которого она уличила в работе без диплома. Девушку избили и вытащили на улицу за ноги, сообщает Baza .

Ильина известна тем, что разоблачает салоны красоты, в которых специалисты без сертификатов предоставляют некачественные услуги. Она записывается к бьюти-мастерам, тестирует процедуры и задает каверзные вопросы, снимая все на видео. Затем она выкладывает кадры в соцсети.

В этот раз блогерша отправилась в салон красоты, владелица которого занимается парикмахерскими и косметологическими услугами, делает маникюр, реснички, а также увеличивает губы. По словам Ильиной, у женщины нет соответствующего диплома.

Когда блогерша устроила салону «разнос» и потребовала показать документы, владелица студии ударила ее по голове. Также избивать девушку начал супруг владелицы. В итоге он вынес Ильину за ноги на улицу.

Блогерша получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины, а еще во время драки ей разбили телефон. Она обратилась в полицию.

Между тем салоны красоты по всей России жалуются на саратовскую халявщицу, которая ходит по бьюти-заведениям и отказывается платить. Она разорила уже десятки студий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.