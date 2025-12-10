Саратовская халявщица ходит по бьюти-заведениям России и отказывается платить

Так называемые бьюти-гастролерши активизировались перед Новым годом — они записываются на дорогостоящие услуги и отказываются платить за них. Одна из таких девушек разорила уже десятки салонов красоты по всей России, сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

Речь идет о жительнице Саратова, которую заметили в студиях Саратова, Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара. В последнем городе она нарастила волосы за 90 тысяч рублей, но отказалась платить. Халявщица заявила, что у нее нет денег, и попросила позвать «какого-нибудь парня», который бы согласился оплатить ее процедуру.

Позже выяснилось, что эта девушка «прославилась» и в других городах отказом платить за дорогостоящие услуги. Она разорила маникюрный салон, развела косметолога на 130 тысяч рублей и даже увеличила грудь при помощи инъекций. В последнем случае мастер заподозрила девушку в обмане и отказалась делать вторую грудь, пока не увидит предварительную оплату.

Обманутые владельцы салонов красоты написали заявления в полицию, но девушку пока не задержали.

