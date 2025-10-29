Зуд и инфицирование: жительница Екатеринбурга чуть не погибла от «уколов красоты»
Медики областного кожно-венерологического диспансера в Екатеринбурге сумели спасти женщину после неудачной процедуры биоревитализации, сообщает ОТВ-Екатеринбург.
В результате взаимодействия с «домашним косметологом» пациентка получила воспаление, зуд, отек и инфицирование.
Для восстановления кожи и предотвращения рубцевания врачам потребовалось несколько недель активной терапии, включающей гормональные лекарства, антибиотики и антигистаминные препараты.
Октябрь обычно знаменует собой старт периода косметологических проблем. Эксперты отмечают настораживающие тенденции: уменьшение возраста пациентов, обращающихся за помощью (до 25 лет), и увеличение количества нелицензированных косметологов, не имеющих медицинского образования.
Все чаще молодые люди пользуются инъекционными методиками с целью предотвращения старения, подвергая себя опасности использования не прошедших сертификацию средств.
