Зуд и инфицирование: жительница Екатеринбурга чуть не погибла от «уколов красоты»

сегодня в 16:27

В Екатеринбурге дерматологи спасли женщину после «уколов красоты»

Медики областного кожно-венерологического диспансера в Екатеринбурге сумели спасти женщину после неудачной процедуры биоревитализации, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В результате взаимодействия с «домашним косметологом» пациентка получила воспаление, зуд, отек и инфицирование.

Для восстановления кожи и предотвращения рубцевания врачам потребовалось несколько недель активной терапии, включающей гормональные лекарства, антибиотики и антигистаминные препараты.

Октябрь обычно знаменует собой старт периода косметологических проблем. Эксперты отмечают настораживающие тенденции: уменьшение возраста пациентов, обращающихся за помощью (до 25 лет), и увеличение количества нелицензированных косметологов, не имеющих медицинского образования.

Все чаще молодые люди пользуются инъекционными методиками с целью предотвращения старения, подвергая себя опасности использования не прошедших сертификацию средств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.