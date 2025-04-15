Вынесла украшения на 22 млн руб: студентка обчистила ювелирный бутик в Москве

Студентка юридического колледжа обокрала элитный ювелирный бутик «Бриллианты Якутии», который расположен в центре Москвы. Она вынесла украшений на 22 млн рублей, сообщает Mash .

Девушка в свободное от учебы время занимается волонтерской деятельностью и работает в ювелирном магазине. В какой-то момент студентка решила вынести из бутика серьги, браслеты, кольца, цепочки и подвески с бриллиантами, жемчугом и другими камнями.

После совершения преступления похитительница пропала. По словам коллег, в последнее время девушка вела себя очень странно. Чтобы поговорить по телефону, она закрывалась в комнатах. Предположительно, студентка могла стать жертвой мошенников.

Ранее в Санкт-Петербурге старинные серьги с бриллиантами исчезли с ушей умершей пожилой женщины. Полиция проводит проверку. Кража произошла при доставке тела петербурженки из пансионата в городской морг.