Вынесен приговор юному чеченцу, из-за которого Кадыров критиковал СК и МВД

Поддерживаемому Кадыровым юному чеченцу дали почти два года за драки в Москве

Савеловский райсуд Москвы приговорил 14-летнего чеченского подростка Муслима к 1 году 11 месяца колонии по делу о драках с прохожими в Москве, передает корреспондент «Коммерсанта» . Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал руководство МВД и Следкома из-за дела юного соотечественника, заявляя, что Муслима «не посадят, ничего с ним не сделают».

Чеченского юношу осудили по уголовному делу, возбужденному осенью 2023 года по статье о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. В Следственном комитете заявляли, что Муслим и его приятели провоцировали конфликты с прохожими в Москве и участвовали в драках с ними.

В процессе над Муслимом участвовал чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Он просил не приговаривать подсудимого к лишению свободы, поскольку «юный возраст — время ошибок и поиска собственного пути». Гособвинитель ходатайствовал о двухлетнем лишении свободы для Муслима.

В декабре 2024 года Рамзан Кадыров заявлял, что занимается делом Муслима вместе с правозащитниками, юристами, депутатами и сенаторами. Из-за уголовного преследования подростка политик также критиковал глав МВД и СК Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина, утверждая, что они «сидят не на своих местах». Вскоре после этого Следком показывал видео, как Муслим участвовал в уличных драках в Москве.