Вымыл нож и спрятал вещи: нижегородца осудили за убийство

Правоохранители считают, что убийство произошло в доме на улице Радаева в декабре 2023 года. В тот день мужчина зашел в гости к знакомому, поссорился с ним и нанес оппоненту ножевое ранение.

Злоумышленник вымыл нож и спрятал вещи со следами крови.

Отбыть 8-летний срок нижегородцу предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в подмосковной Балашихе молодой человек отравил двух человек и покушался еще на семерых. От рук мужчины погибли его бабушка и друг, он также пытался убить своих родителей, сестру, дядю, девушку и двоих приятелей.

Задержанный во всем признался и подробно рассказал полиции о деталях произошедшего. По словам обвиняемого, он хотел завладеть общей недвижимостью, а в случае с друзьями — не возвращать им долги. Следствие считает, что отравитель из Балашихи угощал жертв отравленным морсом, а также подсыпал химикаты в пищевую соль и еду.