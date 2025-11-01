На Урале вымогателя денег у военных защищали от правосудия цыганской магией

В Екатеринбурге обвиняемого в вымогательстве денег у военнослужащих пытались защитить от ареста с помощью «колдовства» — родные фигуранта позвали к суду табор цыган, где они устроили обряд. Однако цыганская «магия» не смогла победить российское правосудие, поэтому предполагаемого вымогателя отправили в СИЗО, сообщает 66.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

1 ноября суд Чкаловского района Екатеринбурга арестовал челябинца Олега Л. По версии следствия, фигурант и его сообщник находили бедных людей, избивали их и заставляли подписать контракт с Минобороны. После этого злоумышленники похищали выплаты, которые получали новобранцы, чем нанесли ущерб более чем 1 миллион рублей.

Перед заседанием суда у здания инстанции появились цыганки, которых пригласили родственники Олега. Представительницы кочевого народа хотели помочь обвиняемому и провели некий обряд, но цыганское «колдовство» не смогло освободить мужчину.

В итоге суд приговорил Олега к заключению под стражу на 2 месяца. Обвиняемый в вымогательстве пробудет в следственном изоляторе до 29 декабря.