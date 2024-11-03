Вымогали 1,5 млн рублей: в Подмосковье похищенного кубинца хотели убить катаной

Кубинец вместе с приятелем похитили земляка. Мужчину насильно удерживали и избивали в Московской области, сообщает РЕН ТВ .

У жертвы вымогали 1,5 млн рублей. Во время пыток один из злоумышленников угрожал кубинцу убийством катаной, а потом ранил его ножом в бедро.

Все участники конфликта находятся в России нелегально. По данному факту было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее в Богородском округе между кубинцами произошла ссора из-за долга. Один из мужчин напал на земляка с ножом. Злоумышленник ударил жертву не менее четырех раз.