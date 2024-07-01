Кубинца будут судить за попытку убийства в Богородском округе

В Богородском округе будут судить 36-летнего гражданина Кубы, которого обвиняют в покушении на убийство земляка по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

16 января этого года около подъезда дома в деревне Щемилово Богородского округа между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора из-за долга. Один из мужчин напал на другого с ножом, он ударил оппонента не менее четырех раз.

Убить жертву злоумышленник не смог, так как потерпевший оказал активное сопротивление. Кроме того, пострадавший своевременно обратился в больницу, где ему оказали экстренную медпомощь.

Следователи собрали доказательства по делу, которые легли в основу обвинения. Уголовное дело уже передано в суд, где оно будет рассматриваться по существу.