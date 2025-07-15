Москвичку на Mercedes-Benz не пустили на парковку элитного Soho Country Club

Жительница Москвы по имени Арина пожаловалась, что сотрудники пляжного Soho Country Club не пустили ее на парковку заведения из-за того, что посчитали ее Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска непрестижным автомобилем. При этом у девушки была оплачена беседка за 70 тысяч рублей, сообщает SHOT .

По словам девушки, ей не дали заехать в Soho Country Club, хотя она с друзьями заранее оплатила беседку за 70 тысяч рублей.

По ее словам, охранник якобы объяснил, что директор клуба считает ее автомобиль недостаточно престижным. В тот день на территорию пропускали только очень дорогие машины вроде Bentley и Lamborghini, а ее «старенький мерс» не соответствовал уровню заведения.

Девушка решила не отменять встречу с друзьями, поэтому просто нашла место для стоянки недалеко от Soho, оставила там свою машину и пошла пешком до места встречи.