Гребцы Подмосковья завоевали два серебра Кубка России

Подмосковные спортсмены дважды стали серебряными призерами Кубка России по гребному спорту в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях четверок без рулевого на дистанции 2 тыс. м второе время показали Оксана Ганичева, Анна Кореневская, Анастасия Середа и Ксения Чуркина. В погоне за золотыми медалями подмосковные спортсменки уступили соперницам из Москвы. Замкнула тройку призеров четверка из Краснодарского края.

В заезде восьмерок без рулевого на 2 тыс. м подмосковная сборная также пришла к финишу второй. Серебряные награды на счету: Елизаветы Литвиненко, Виктории Соловьевой, Дарьи Ковалевой, Екатерины Костюхиной, Анастасии Любич, Анастасии Середы, Ксении Чуркиной, Анны Кореневской и Оксаны Ганичевой. Победу в данном старте одержали представительницы Москвы. А на третьем месте расположилась команда Санкт-Петербурга.​

Спортсменки Московской области представляют СШОР по академической гребле городского округа Коломна и СШОР по летним видам спорта городского округа Химки.

​Кубок России по гребному спорту проходил с 10 по 14 июля в городе Казань Республики Татарстан в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.