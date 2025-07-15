Абитуриентов колледжа «Подмосковье» знакомят с индустрией красоты

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В колледже «Подмосковье» прошли экскурсии для абитуриентов, планирующих связать свое будущее с индустрией красоты. Будущим студентам представили современную образовательную инфраструктуру и рассказали о направлениях подготовки, связанных со специальностью «Технология индустрии красоты», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время экскурсии абитуриенты посетили специализированные мастерские, где проходят занятия по парикмахерскому искусству, визажу, маникюру, педикюру, косметологии и другим направлениям. Гостям продемонстрировали оборудование, используемое в учебном процессе, и рассказали о возможностях практической подготовки.

Амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Туризм и сфера услуг» провели встречу с участниками. Студенты поделились своим опытом, подчеркнули важность постоянного профессионального развития и раскрыли перспективы трудоустройства для выпускников колледжа.

Экскурсии, по заявлению представителей колледжа, помогли абитуриентам лучше понять специфику профессии, познакомиться с реальными условиями обучения и получить представление о требованиях современной индустрии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.