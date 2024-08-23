Выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Кузбассе

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В Киселевске один человек погиб при столкновении грузовика и легковушки

На трассе недалеко от поселка Карагайлинский города Киселевска (Кемеровская область) случилось ДТП. В результате автоаварии погиб человек, сообщает «Сiбдепо» .

В МЧС Кузбасса и Кузбасском центре медицины катастроф подтвердили информацию о крупной аварии.

23 августа в полдень столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. От полученных ранений на месте происшествия скончался 40-летний мужчина. 38-летняя женщина, получившая травмы средней тяжести, была экстренно госпитализирована.

«Сотрудники МЧС отключили аккумулятор и деблокировали транспорт», — добавили в кузбасском МЧС.

Ранее политик Леонид Зюганов, который является старшим внуком лидера КПРФ Геннадия Зюганова, попал в аварию в подмосковном селе Козино. В результате происшествия 36-летний депутат Московской городской думы получил вывих плеча.