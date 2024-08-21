Внук Зюганова разбился на машине в подмосковном селе

Политик Леонид Зюганов, являющийся старшим внуком лидера КПРФ Геннадия Зюганова, попал в автоаварию в подмосковном селе Козино. В результате ДТП у 36-летнего депутата Мосгордумы оказался вывихнут плечевой сустав, сообщает MK.Ru .

Авария с участием политика произошла накануне, 20 августа. По данным издания, машина с Леонидом Зюгановым попала в ДТП в 17:30. Автомобильное столкновение произошло рядом с кафе в Козино.

На место ДТП прибыли медики, которые диагностировали у родственника лидера коммунистов вывих сустава. Леонида Зюганова было решено госпитализировать, однако состояние его здоровья не вызывает опасений у врачей.

Леонид Зюганов с 2014 года является депутатом Московской городской думы. Ранее кандидатуру внука главы КПРФ выдвигали на пост мэра Москвы на выборах 2023 года.