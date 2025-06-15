«Выезжайте за мной!»: петербургская треш-стримерша сожгла паспорт РФ на камеру

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Треш-стримерша из Петербурга сожгла паспорт РФ и сняла это на видео

Треш-стримерша Александра из Санкт-Петербурга сожгла свой российский паспорт и сняла происходящее на видео, сообщает «Mash на Мойке» .

Свой поступок она объяснила совершенно нелогично — якобы очень устала работать.

«Это мой паспорт, я его сейчас на*** сожгу. Вот зажигалка», — заявила Александра.

На кадрах треш-стримерша сама просит «выехать за ней», обращаясь, видимо, к полицейским.

Спустя время Александра начала жаловаться подписчикам на возникшие проблемы и волокиту с восстановлением документа.

Ранее мигрант сжег и выбросил паспорт РФ в Обнинске Калужской области. Он также снял происходящее на видео.