Выехал на встречку: один человек погиб в ДТП с грузовиком в Химках

сегодня в 17:17

Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Химках

На улице Ново-Ленинградская деревни Черная Грязь в округе Химки произошло ДТП, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Дорожная авария случилась примерно в 14:10 в воскресенье.

Предварительно, водитель 2002 года рождения за рулем легкового автомобиля Mitsubishi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, после чего его отбросило в припаркованный на обочине грузовик.

В результате этой аварии погиб 17-летний пассажир, еще три человека пострадали.

Ранее грузовик насмерть сбил 17-летнего юношу на самокате в Домодедове. ДТП произошло на придомовой территории.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.