Грузовик насмерть сбил 17-летнего юношу на самокате в Домодедове
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
В районе 12:50 в воскресенье во дворе одного из домов на улице Текстильщиков в Домодедове произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Предварительной, 17-летний парень на электросамокате ехал по придомовой территории, он столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии самокатчик погиб.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом порядке.
Ранее водитель без прав на тракторе убил 4 человек на уральской трассе. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.