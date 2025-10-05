сегодня в 16:54

Грузовик насмерть сбил 17-летнего юношу на самокате в Домодедове

В районе 12:50 в воскресенье во дворе одного из домов на улице Текстильщиков в Домодедове произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Предварительной, 17-летний парень на электросамокате ехал по придомовой территории, он столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии самокатчик погиб.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом порядке.

