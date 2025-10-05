Водитель без прав на тракторе убил 4 человек на уральской трассе

На Урале у устроившего смертельное ДТП водителя трактора не было прав

У водителя трактора, устроившего смертельное ДТП на уральской трассе, не было прав. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает Е1.ru .

ДТП произошло вечером 4 октября на трассе Талица — Бутка. Трактор выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате лобового столкновения погибла молодая семья с четырехлетним ребенком, а также их подруга.

Кроме того, в региональной Госавтоинспекции отмечали, что у трактора отсутствовала государственная регистрация.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель двух или более человек и совершенное лицом без права управления транспортными средствами). В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

