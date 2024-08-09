Выдуманное «эскорт-агентство» развело банковского работника почти на 100 тыс руб

41-летний сотрудник одного из известных банков России заплатил почти 100 тыс. рублей мошенникам. Мужчина хотел встретиться с эскортницей и перевел ее администраторам три залога и почасовую оплату, сообщает Baza .

3 августа сотрудник банка решил провести время в компании эскортницы Карины, с которой познакомился в мессенджере. Девушка заявила, что сначала мужчине нужно связаться с младшим администратором. Там ему ответили, что два часа общения с Кариной стоят 7500 рублей.

После оплаты почасового времяпровождения потребовался залог в 20 тыс. рублей для «предотвращения несчастных случаев», а потом еще 20 тыс. рублей — для «обеспечения ограничения съемки». После оплаты мужчине все же выдали адрес эскортницы.

Однако вскоре администратор сообщил, что не смог идентифицировать карту клиента, поэтому залог вернуть невозможно. При этом девушка заявила, что не придет на встречу из-за проблем с оплатой. Мужчине предложили заплатить еще 20 тыс. рублей, чтобы вернуть деньги, и он снова согласился.

После этого долгожданной встречи все равно не произошло — другой администратор запросил новый залог «за анонимность» — еще 50 тыс. рублей. Только на этом моменте сотрудник банка заподозрил неладное, но его принялись успокаивать. Администратор согласился отменить встречу с Кариной, но для возвращения уже уплаченных денег нужно было заплатить еще столько же.

Мужчина стал просить эскортницу, чтобы она сама отменила «свидание». Карина согласилась, но за 8500 рублей. Деньги тут же поступили на указанную карту, только тогда администратор заявил, что готов вернуть деньги. Но и здесь проблема — нужно перевести еще 10 тыс. рублей. Удивительно, но сотрудник банка согласился. Однако, к счастью несостоявшегося «клиента», банк заблокировал его карту.