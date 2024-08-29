сегодня в 14:43

Выбросившего семью из окна мужчину заключили под стражу в Москве

Суд заключил под стражу 39-летнего мужчину, который выбросил сына и жену из окна 16-го этажа ЖК «Лефортово парк» в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц (п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября этого года.

Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле в прокуратуре Москвы.

25 августа мужчина выбросил жену и ребенка из окна жилого комплекса в столице. Женщина и ребенок скончались на месте от полученных в результате падения травм.

Ранее задержанный заявил, что накануне трагедии ему стали мерещиться голоса. Они говорили москвичу, что его супруга — демон, а ребенок — сын сатаны.