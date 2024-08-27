Москвичу, выбросившему семью из окна ЖК «Лефортово парк», перед трагедией мерещились голоса. Они говорили мужчине, что его жена — демон, а ребенок — дитя сатаны, сообщает Mash .

В воскресенье после трагедии москвич впал в кому. Врачи подключили его к ИВЛ, а к вечеру привели в сознание. Мужчина пожаловался на тревогу и страх. Затем москвича перевели из реанимации в психбольницу.

В его организме не нашли следов алкоголя и запрещенных веществ. Допросить мужчину о подробностях случившегося было нельзя из-за психоза. По предварительной информации, анализы показали наличие следов антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.

По словам мужчины, у него случился срыв из-за переработок в банке. Накануне перед трагедией Александру Л. померещилось, что за ним следят. Из-за этого он не мог уснуть. Утром мужчина услышал голоса. Они говорили москвичу, что его супруга — демон, а ребенок — сын сатаны. Голоса приказали мужчине убить семью.

Медики поставили мужчине диагноз — острое психотическое расстройство с признаками шизофрении, осложненное нарушением когнитивных функций.

Известно, что проблемы с психикой у Александра Л. начались 5 лет назад в Барнауле. Он даже лежал в местной психбольнице.

Москвич выбросил сына и жену из окна 16-го этажа в Москве 25 августа. В квартире семьи нашли упаковку от антидепрессантов и странные записки мужчины с бредовыми мыслями.