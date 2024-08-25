SHOT: подозреваемого в убийстве жены и сына вывезли из квартиры на каталке

Мужчину, обнаруженного в квартире, из окна которой выпали женщина с ребенком, вывезли из ЖК «Лефортово парк» на каталке. Об этом сообщает SHOT .

На мужчину надели дыхательный мешок. Доктора отвезут его в токсикологическое отделение одной из московских больниц.

Прокуратура опубликовала фотографии из квартиры, где жил мужчина. Там был беспорядок, а вся мебель - перевернута.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина стоит голым у окна. Очевидцы сообщают, что он был нетрезв.

Утром в воскресенье жители ЖК «Лефортово парк» обнаружили на асфальте выпавших из окна женщину и мальчика 2023 года рождения, они были мертвы.

В квартире, где проживала семья, находился 39-летний мужчина. Он забаррикадировался в помещении и не впускал полицейских. Однако через некоторое время силовикам все же удалось зайти в помещение и задержать его.