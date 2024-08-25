Москвича, подозреваемого в убийстве женщины с ребенком, засняли на видео голым

Baza: москвич, который выкинул из окна женщину и младенца, стоял у окна голышом

Мужчина, из окна квартиры которого, предположительно, упали женщина и ребенок в московском ЖК «Лефортово парк», стоял у окна голышом. Видео опубликовала Baza .

Источники Telegram-канала сообщили, что полицейские выяснили, как зовут 39-летнего мужчину. Его имя, по предварительный данным, Александр Л.

Женщина и двухлетний ребенок выпали из окна в 09:00 в воскресенье. Пока неизвестно, что именно случилось и по какой причине, однако Александр Л. не открывает дверь полицейским.

Очевидцы сообщают, что мужчина ходит по квартире голышом. Они также считают, что Александр Л. находится в нетрезвом состоянии.

Ранее возбудили уголовное дело после обнаружения трупов матери и ребенка в ЖК «Лефортово парк». Тип повреждений на телах говорит о том, что обе жертвы упали с высоты.