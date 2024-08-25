Возбуждено дело после обнаружения матери с ребенком в ЖК «Лефортово парк»

Прокуратура Москвы подтвердила, что рядом с жилым домом ЖК «Лефортово парк» на улице Красноказарменная обнаружены трупы девушки и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.

Повреждения, обнаруженные на телах, говорят о том, что обе жертвы упали с высоты. На месте происшествия работают не только полицейские, но и прокуратура.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело. Также, по данным прокуратуры, в квартире, из которой выпали жертвы, находится мужчина 1985 года рождения.

Ранее сообщалось, что мужчина выбросил из окна 16-этажа женщину и ребенка. После этого он бросал вещи с балкона. На месте работают МЧС и ОМОН.