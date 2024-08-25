сегодня в 09:59

Mash: мужчина скинул женщину и грудного ребенка с балкона ЖК «Лефортово парк»

Неизвестный мужчина скинул девушку и грудного ребенка с верхнего этажа московского жилого комплекса «Лефортово парк». Об этом сообщает Mash .

Злоумышленник, предположительно, сбросил женщину и ребенка с 16-го этажа. Их не удалось спасти.

Мужчина также бросал вещи с балкона. У сотрудников правоохранительных органов нет доступа в жилое помещение. Рядом с местом происшествия находятся машина скорой помощи, спасатели МЧС и ОМОН.

Ранее в Новой Москве 26-летний мужчина забил до смерти свою избранницу. Это произошло из-за ревности.