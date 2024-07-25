В Новой Москве 26-летний ревнивец забил до смерти свою сожительницу

В квартире жилого дома в рабочем поселке Киевский в Новой Москве нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 26-летний мужчина на почве ревности избил свою сожительницу. Повреждения оказались серьезными, в результате чего женщина скончалась. Подозреваемый сам признался в содеянном.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура поставила на контроль привлечение виновного к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что москвич Андрей Л. проиграл крупную сумму в букмекерских конторах, убил своего отца, чтобы закрыть долги, и сбежал с женой в Сочи с деньгами мертвого родителя. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.