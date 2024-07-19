Обнищавший на ставках москвич убил отца и на его деньги сбежал на юг с женой

Москвич Андрей Л. проиграл крупную сумму в букмекерских конторах, убил своего отца, чтобы закрыть долги, и сбежал с женой в Сочи с деньгами мертвого родителя. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает kp.ru со ссылкой на близких погибшего.

Изначально в полицию обратилась пожилая жительница Москвы — сестра погибшего Виктора Л., который пропал после Нового года в 2023 году. От его лица отправлялись сообщения, но через какое-то время женщина поняла, что их пишет не ее брат.

Россиянка вспомнила, что сын Виктора вместе с супругой подарили ему путевку в санаторий, однако в самый последний момент что-то пошло не так, и выкупить ее не получилось. Андрей Л. рассказал об этом отцу в новогоднюю ночь. Тот разозлился и якобы ударил жену своего сына, и последний, заступившись за супругу, задушил родственника поясом от халата.

Пара не нашла ничего лучше, как замотать труп свекра в черные мусорные мешки и спрятать его внутри дивана. Несколько дней мужчина с женой ночевали в квартире с мертвецом, после чего решили создать в квартире иллюзию ремонта, заклеили все отверстия в стенах, открыли балкон, поставили ароматизаторы и сбежали в Ставрополь, а затем переехали в Сочи. В итоге пару задержали в Казани.

На допросе Андрей признался, что убил отца вместе со своей женой Еленой. Выяснилось, что у семейной четы был финансовый интерес — Елена вынудила свекра заключить с ней 3 инвестиционных договора на сумму более 800 тыс. рублей, а Андрей имел множество микрокредитов и заложил половину своей квартиры за 1 млн рублей за полгода до убийства отца. Кроме того, в его телефоне обнаружили приложения букмекеров. Возможно, история с путевкой была придумана специально, и уже на тот момент был замысел убийства.

Преступники взяли с собой в бега карту Виктора Л. с 1,3 млн рублей на счету, его паспорт и телефон, с которого и переписывались с сестрой погибшего.

Суд приговорил Андрея Л. к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режиме. Его супругу Елену отправили в колонию общего режима на 16 лет. Также осужденные должны будут выплатить сестре убитого 1 млн рублей.