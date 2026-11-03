Терапевт Можайской больницы назвал пять групп продуктов, вредных для сосудов

Врач-терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов перечислил пять групп привычных продуктов, которые могут вредить сосудам, и рекомендовал внимательнее изучать их состав, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Терапевт Ильяс Тарамов отметил, что отказа от жареной и жирной пищи недостаточно для заботы о сосудах. По его словам, избыток сахара, соли и промышленных жиров может скрываться в продуктах, которые принято считать безобидными.

Первыми в списке врач назвал магазинные соусы. По его словам, ложка кетчупа или обезжиренного йогурта для салата может содержать почти чайную ложку сахара. Вторую группу составили колбаса и сосиски: даже маркировка «без жира» не исключает высокого содержания соли и добавок для цвета, которые, как отметил терапевт, делают сосудистые стенки жесткими.

Третья группа — энергетики и сладкие чаи в бутылках. Врач связал их вред с кофеином, вызывающим резкое сужение сосудов, и большим количеством сахара. Четвертая — готовая выпечка длительного хранения из супермаркетов. По словам Тарамова, содержащиеся в ней промышленные жиры делают артерии твердыми и ломкими. Пятыми он назвал фитнес-батончики и сухие завтраки, заявив, что они повышают густоту крови и затрудняют работу сердца.

Терапевт рекомендовал ориентироваться не на обещания «фитнес», «без сахара» или «0% жира», а на состав. Он посоветовал выбирать продукты с понятными ингредиентами и меньшим количеством соли, сахара и неясно обозначенных «растительных жиров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.