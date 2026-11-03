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В России курьерам хотят запретить ездить по тротуарам

Транспорт

Минтранс РФ готовит масштабные изменения правил дорожного движения. Среди нововведений — запрет курьерам ездить по тротуарам, сообщает «Коммерсант».

Ведомство уже завершило работу над проектом изменений. Документ будет представлен для общественного обсуждения в ближайшее время.

Что предлагается сделать:

  • запретить курьерам выезжать на тротуары;
  • запретить кататься вдвоем на электросамокатах;
  • обязать владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М;
  • рассмотреть возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

При этом обычные граждане все же смогут ездить на СИМ по тротуарам. Исключение — владельцы транспортных средств массой более 35 кг, у которых такого права не будет.

Также Минтранс хочет ввести новые дорожные знаки для обозначения мест, где смогут парковаться только автомобили оперативных служб.

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