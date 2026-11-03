В России курьерам хотят запретить ездить по тротуарам
Минтранс РФ готовит масштабные изменения правил дорожного движения. Среди нововведений — запрет курьерам ездить по тротуарам, сообщает «Коммерсант».
Ведомство уже завершило работу над проектом изменений. Документ будет представлен для общественного обсуждения в ближайшее время.
Что предлагается сделать:
- запретить курьерам выезжать на тротуары;
- запретить кататься вдвоем на электросамокатах;
- обязать владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М;
- рассмотреть возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
При этом обычные граждане все же смогут ездить на СИМ по тротуарам. Исключение — владельцы транспортных средств массой более 35 кг, у которых такого права не будет.
Также Минтранс хочет ввести новые дорожные знаки для обозначения мест, где смогут парковаться только автомобили оперативных служб.
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