В Балашихе начали внутреннюю отделку главного корпуса новой больницы

Строители в ноябре приступили к внутренней отделке главного корпуса многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Готовность объекта достигла 56%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ольгино продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья. Ее открытие запланировано на 2028 год.

«В ноябре приступили к монтажу системы пневмопочты и модулей ИТП для подачи тепла по постоянной схеме, черновой отделке хладоцентра, внутренним отделочным работам главного корпуса. На объекте работают больше 1 300 человек, 20 единиц спецтехники», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Больница станет одним из самых современных медицинских центров региона. В ней разместят стационар более чем на 1100 коек, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционные с современным оснащением и отделение реанимации.

Здесь будут работать более 3 тыс. специалистов, в том числе 700 врачей по 26 профилям. Планируется установить около 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгеновские аппараты и аппараты УЗИ экспертного класса.

Проект реализуют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.