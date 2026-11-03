Аллегрова продала за 75 млн руб подаренную Лужковым квартиру-«шубохранилище»

Народная артистка РФ Ирина Аллегрова продала за 75 млн рублей квартиру, подаренную ей экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Последние несколько лет певица использовала недвижимость для хранения своих шуб, сообщает Mash .

Аллегрова владела апартаментами площадью больше 150 «квадратов» на Нахимовском проспекте. Жилье находится в старом панельном доме на огороженной территории. Изначально квартир было две, но звезда объединила их в одну.

Во время продажи недвижимости Аллегрова столкнулась с проблемами из-за незаконной перепланировки, переноса мокрых зон и документации. Когда артистка объединяла квартиры, то кухню перенесла на место спальни, а спальню устроила там, где должна была быть кухня. Фактическое расположение комнат перестало совпадать с документами.

Аллегрова не могла продать квартиру больше года. Потенциальных покупателей отталкивали проблемы с перепланировкой и документами. К тому же дизайнерский ремонт квартиры устарел, а помещения заставлены мебелью.

По словам риелторов, подобные апартаменты стоят от 88 млн рублей, но нарушения делают покупку сомнительной. Однако к квартире Аллегровой все же проявили интерес, певице удалось продать недвижимость за 75 млн рублей.

По словам специалистов, неправильный уклон труб из-за переноса мокрых зон может привести к засорам и запахам, изменения — затронуть вентиляцию. Самовольная перепланировка могла обернуться для певицы и административной ответственностью.

Эксперты предупредили, что покупателям квартиры певицы придется подать заявление в жилищную инспекцию на согласование уже выполненных изменений в случае жалоб соседей или других лиц. Если узаконить переделку не получится, квартиру могут обязать вернуть в первоначальный вид.

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