Транспорт Подмосковья изменит расписание в День народного единства

Автобусы Подмосковья 4 ноября будут ходить по расписанию субботы, а пригородные электрички — воскресенья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среду, 4 ноября, в День народного единства областные автобусы будут работать по расписанию субботы, пригородные электропоезда — по расписанию воскресенья. 3 и 5 ноября электрички будут курсировать по обычному расписанию рабочего дня.

Центральная пригородная пассажирская компания также назначила дополнительные поезда «Экспресс» на Казанском, Горьковском и Киевском направлениях.

В праздничный день перевозчики усилят меры безопасности. Перед выходом автобусов на линию специалисты проверят их техническое состояние, исправность основных узлов и агрегатов. Водители пройдут дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и требований безопасности при перевозке пассажиров.

Минтранс Подмосковья рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание на сайтах перевозчиков, станциях, вокзалах и остановочных пунктах.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале Минтранса Подмосковья в МАКС

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.