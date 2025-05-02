Выбросило на несколько метров: водитель катафалка вылетел из авто после ДТП

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Водитель катафалка вылетел из авто после ДТП в Волгограде и умер

На проспекте Жукова в Волгограде катафалк влетел в подземный переход, погиб водитель, сообщает «112» .

В районе 6 часов утра в пятницу водитель ритуальной машины ехал с нарушением скоростного режима, из-за этого он потерял управление, выехал на обочину, снес ограждение и врезался в подземный переход.

От удара водителя выбросило на несколько метров вверх, он упал на дорогу. От полученных травм мужчина скончался.

Машина также сильно пострадала. У нее полностью разбита передняя часть, а лобовое стекло вылетело на лестницу перехода.

Ранее в Тейкове Ивановской области произошло серьезное ДТП с участием грузового поезда и «КамАЗа», перевозившего кеги с пивом. Водитель и пассажир грузовика получили тяжелые травмы.