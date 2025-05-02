Выбросило на несколько метров: водитель катафалка вылетел из авто после ДТП
Водитель катафалка вылетел из авто после ДТП в Волгограде и умер
Фото - © Telegram-канал 112
На проспекте Жукова в Волгограде катафалк влетел в подземный переход, погиб водитель, сообщает «112».
В районе 6 часов утра в пятницу водитель ритуальной машины ехал с нарушением скоростного режима, из-за этого он потерял управление, выехал на обочину, снес ограждение и врезался в подземный переход.
От удара водителя выбросило на несколько метров вверх, он упал на дорогу. От полученных травм мужчина скончался.
Машина также сильно пострадала. У нее полностью разбита передняя часть, а лобовое стекло вылетело на лестницу перехода.
Ранее в Тейкове Ивановской области произошло серьезное ДТП с участием грузового поезда и «КамАЗа», перевозившего кеги с пивом. Водитель и пассажир грузовика получили тяжелые травмы.