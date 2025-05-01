Полиция Ивановской области разбирается в обстоятельствах «пивного» ДТП

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Груженый пивом «КамАЗ» столкнулся с товарным поездом в Тейкове

В Тейкове Ивановской области произошло серьёзное ДТП с участием грузового поезда и «КамАЗа», перевозившего кеги с пивом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде — состав снёс грузовик, но не сошёл с рельсов и продолжил движение ещё около километра до полной остановки.

Водитель и пассажир «КамАЗа» остались живы, но получили тяжёлые травмы. На месте работают сотрудники полиции, устанавливая причины происшествия.

Предстоит выяснить, были ли нарушены правила проезда переезда, а также оценить возможные последствия для движения поездов на этом участке.