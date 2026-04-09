Выбросила останки в реку: пьяная женщина зарезала и расчленила мужа в Невинномысске

Пьяная женщина заколола супруга ножом и выбросила его части тела в реку Кубань и другие места в Невинномысске в Ставропольском крае. Фрагменты трупа нашли подростки 5 апреля, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Отдыхавшие на набережной несовершеннолетние нашли три полиэтиленовых пакета в камышах недалеко от стадиона. Внутри лежали фрагменты тела. Подростки вызвали правоохранителей. После этого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Личность погибшего была установлена в ходе проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы. Им оказался 58-летний житель села Новая деревня Кочубеевского округа. Следователи выяснили, что у мужчины есть супруга, которая почему-то не заявила о его пропаже.

Правоохранители нагрянули домой к паре и нашли внутри останки мужчины. После этого его 56-летняя жена была задержана по подозрению в совершении убийства.

По данным следствия, 8 марта супруги распивали спиртное дома. В ходе застолья между ними возник конфликт. Тогда пьяная женщина взяла нож, ударила потерпевшего в спину и оттолкнула ногами, отчего он ударился головой об угол журнального стола и скончался.

Затем жена расчленила мужа, разложила останки по пакетам, вывезла в Невинномысск и выбросила в реку Кубань и другие места. Фрагменты тела были найдены в разных частях города Невинномысска и на территории домовладения обвиняемой.

Фигурантка уже признала вину. Вскоре ей изберут меру пресечения.

